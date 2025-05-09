Си Цзиньпин и Путин встретились в Москве: подписали соглашение, хотят "тесных" связей

Китай приветствует все усилия, направленные на мир в Украине, но он за "устранение первопричин кризиса", заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: МИД КНР)

Глава КНР Си Цзиньпин 8 мая совершил официальный визит в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и подписал новое соглашение об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая и Reuters.

Си Цзиньпин отметил, что мир вступил в "новый период турбулентности и перемен".

По его словам, пока Китай и Россия "будут сохранять стратегическую решимость и придерживаться стратегического сотрудничества, ни одна сила не сможет остановить развитие и возрождение обеих стран, остановить стремление народов к дружбе многих поколей между Китаем и Россией или остановить тенденцию времени к многополярному миру и экономической глобализации".

"Я хотел бы поддерживать тесный контакт с президентом Путиным, консультировать в китайско-российских отношениям и вносить положительный вклад в продвижение глобального управления", – добавил Си.

Путин со своей стороны заявил о "незыблемой дружбе" между РФ и Китаем и также выразил желание поддерживать "тесную стратегическую связь" с Си, "совместно реагировать на вызовы сложных международных ситуаций, углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, защищать общие интересы двух стран и способствовать развитию мира в направлении справедливости, демократии".

В ходе встречи обсуждалась и война России против Украины, которую официальный Пекин традиционно называет "украинским кризисом".

Си заявил, что Китай придерживается концепции "общей, всеобъемлющей, общей и устоявшейся глобальной безопасности" и считает, что "законные беспокойства по поводу безопасности всех стран следует воспринимать серьезно, а коренные причины кризиса следует устранить".

"Китай приветствует все усилия, способствующие миру, и надеется на достижение справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога", – говорится в официальном заявлении.

Путин заявил, что Россия готова начать мирные переговоры без предварительных условий.

Си и Путин собираются усилить координацию во всех сферах, в том числе в военной, и "решительно противодействовать курсу Вашингтона на двойное сдерживание" Китая и России.

Си Цзиньпин приехал в Москву на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны, которую в РФ отмечают как "День победы".

На фоне напряжения с Пакистаном министр обороны Индии отменил поездку, но, вероятно, в РФ отправится его заместитель.