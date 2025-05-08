Китай обеспокоен военным сотрудничеством между Россией и КНДР – The Telegraph
Официально переговоры главы Китая Си Цзиньпиня и российского диктатора Владимира Путина посвящены "дальнейшему развитию российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". Но вне этого руководители двух стран попытаются договориться по спорным вопросам. Об этом пишет The Telegraph.
Си Цзиньпинь, вероятно, выразит свою обеспокоенность по поводу углубления связей России с Северной Кореей.
Как отмечает издание, Северная Корея давно считается "младшим братом" Китая, поэтому переход на сторону Москвы станет ударом по Пекину как в политическом, так и в военном плане.
"Китай обеспокоен непрозрачным характером военного сотрудничества между Россией и КНДР, потому что это в конечном счете поможет северокорейцам модернизировать свои вооруженные силы и позволит им делать всевозможные вещи [вне влияния Китая]", – считает эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.
Москва и Пхеньян подписали оборонный договор в прошлом году, в результате которого северокорейские войска приняли участие в российско-украинской войне на стороне страны-агрессоры.
В параде в Москве по случаю "80-летия Победы" планируют принять участие военные подразделения из 13 стран, включая Китай. Военных Северной Кореи , официально участвовавших в российско-украинской войне на стороне страны-агрессорки, не будет.
Визит китайского лидера в Россию продлится с 7 по 10 мая.
- 11 января президент Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи . Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
- 28 апреля КНДР подтвердила участие своих вооруженных сил в российско-украинской войне. Военные Северной Кореи участвовали в боях Курщины.
- 7 мая Северная Корея запустила в море несколько баллистических ракет малой дальности. Это может быть испытанием оружия для экспорта в Россию.