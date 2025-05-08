Китай обеспокоен военным сотрудничеством между Россией и КНДР – The Telegraph

Во время трехдневного визита в Москву Си Цзиньпин и диктатор Путин попытаются договориться по спорным вопросам, считает издание

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Официально переговоры главы Китая Си Цзиньпиня и российского диктатора Владимира Путина посвящены "дальнейшему развитию российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". Но вне этого руководители двух стран попытаются договориться по спорным вопросам. Об этом пишет The Telegraph.

Си Цзиньпинь, вероятно, выразит свою обеспокоенность по поводу углубления связей России с Северной Кореей.

Как отмечает издание, Северная Корея давно считается "младшим братом" Китая, поэтому переход на сторону Москвы станет ударом по Пекину как в политическом, так и в военном плане.

"Китай обеспокоен непрозрачным характером военного сотрудничества между Россией и КНДР, потому что это в конечном счете поможет северокорейцам модернизировать свои вооруженные силы и позволит им делать всевозможные вещи [вне влияния Китая]", – считает эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.

Москва и Пхеньян подписали оборонный договор в прошлом году, в результате которого северокорейские войска приняли участие в российско-украинской войне на стороне страны-агрессоры.

В параде в Москве по случаю "80-летия Победы" планируют принять участие военные подразделения из 13 стран, включая Китай. Военных Северной Кореи , официально участвовавших в российско-украинской войне на стороне страны-агрессорки, не будет.

Визит китайского лидера в Россию продлится с 7 по 10 мая.