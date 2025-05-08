Китай стурбований військовою співпрацею між Росією та КНДР – The Telegraph
Офіційно переговори голови Китаю Сі Цзіньпіня та російського диктатора Володимира Путіна присвячені "подальшому розвитку російсько-китайських відносин всебічного партнерства та стратегічного співробітництва". Але поза цим керівники двох країн спробують домовитися щодо спірних питань. Про це пише The Telegraph.
Сі Цзіньпінь, ймовірно, висловить свою стурбованість щодо поглиблення зв'язків Росії з Північною Кореєю.
Як зазначає видання, Північну Корею давно вважають "молодшим братом" Китаю, тому перехід на бік Москви стане ударом по Пекіну як у політичному, так і у військовому плані.
"Китай стурбований непрозорим характером військової співпраці між Росією та КНДР, тому що це зрештою допоможе північнокорейцям модернізувати свої збройні сили та дозволить їм робити всілякі речі [поза впливом Китаю]", – вважає експерт зі стратегічної політики Росії та Китаю Метью Сассекс.
Москва та Пхеньян підписали оборонний договір минулого року, в результаті якого північнокорейські війська взяли участь у російсько-українській війні на боці країни-агресорки.
У параді в Москві з нагоди "80-річчя Перемоги" планують взяти участь військові підрозділи з 13 країн, включно із Китаєм. Військових Північної Кореї, які офіційно брали участь у російсько-українській війні на боці країни-агресорки, не буде.
Візит китайського лідера до Росії триватиме з 7 по 10 травня.
- 11 січня президент Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- 28 квітня КНДР підтвердила участь своїх збройних сил у російсько-українській війні. Військові Північної Кореї брали участь у боях на Курщині.
- 7 травня Північна Корея запустила у море кілька балістичних ракет малої дальності. Це може бути випробуванням зброї для експорту у Росію.