Китай стурбований військовою співпрацею між Росією та КНДР – The Telegraph

Під час триденного візиту до Москви Сі Цзіньпін та диктатор Путін спробують домовитися щодо спірних питань, вважає видання

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: EPA)

Офіційно переговори голови Китаю Сі Цзіньпіня та російського диктатора Володимира Путіна присвячені "подальшому розвитку російсько-китайських відносин всебічного партнерства та стратегічного співробітництва". Але поза цим керівники двох країн спробують домовитися щодо спірних питань. Про це пише The Telegraph.

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Сі Цзіньпінь, ймовірно, висловить свою стурбованість щодо поглиблення зв'язків Росії з Північною Кореєю.

Як зазначає видання, Північну Корею давно вважають "молодшим братом" Китаю, тому перехід на бік Москви стане ударом по Пекіну як у політичному, так і у військовому плані.

"Китай стурбований непрозорим характером військової співпраці між Росією та КНДР, тому що це зрештою допоможе північнокорейцям модернізувати свої збройні сили та дозволить їм робити всілякі речі [поза впливом Китаю]", – вважає експерт зі стратегічної політики Росії та Китаю Метью Сассекс.

Москва та Пхеньян підписали оборонний договір минулого року, в результаті якого північнокорейські війська взяли участь у російсько-українській війні на боці країни-агресорки.

У параді в Москві з нагоди "80-річчя Перемоги" планують взяти участь військові підрозділи з 13 країн, включно із Китаєм. Військових Північної Кореї, які офіційно брали участь у російсько-українській війні на боці країни-агресорки, не буде.

Візит китайського лідера до Росії триватиме з 7 по 10 травня.