У параді в Москві візьмуть участь військові 13 країн, включно із Китаєм. Але КНДР не буде
У параді в Москві з нагоди "80-річчя Перемоги" планують взяти участь військові підрозділи з 13 країн, включно із Китаєм. Військових Північної Кореї, які офіційно брали участь у російсько-українській війні на боці країни-агресорки, не буде. Про це повідомляє Reuters із посиланням на радника Кремля з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова.
Військовий парад відбудеться на Красній площі 9 травня, а "святкові" заходи триватимуть в Росії з 8 по 11 травня.
Агентство не навело перелік країн, чиї військовослужбовці можуть з'явитися на параді. Згадано лише Китай.
Окремо Reuters повідомило, що північнокорейські війська, які воювали на боці Росії проти України, не візьмуть участі в параді.
Диктатор КНДР Кім Чен Ин також не приїде в Москву. Пхеньян представлятиме посол Північної Кореї у Москві.
Загалом на урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" очікується присутність лідерів 29 країн. Зазначається, що Кремль надіслав запрошення послу США в Росії, але невідомо, чи буде він присутній.
Як повідомлялося раніше, для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу. Серед них – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін.
- 25 квітня МЗС заявило, що російські військові, які візьмуть участь у так званому параді на Красній площі 9 травня у Москві, є вірогідними учасниками воєнних злочинів в Україні, й застерегло війська інших країн від участі у російських урочистостях до річниці перемоги у Другій світовій війні.
- 6 травня МЗС заявило, що участь іноземних військовослужбовців у параді в Москві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про колективну перемогу над нацизмом.