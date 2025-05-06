У параді в Москві візьмуть участь військові 13 країн, включно із Китаєм. Але КНДР не буде

Знищена російська техніка на Хрещатику (Ілюстративне фото: ROMAN PILIPEY/EPA)

У параді в Москві з нагоди "80-річчя Перемоги" планують взяти участь військові підрозділи з 13 країн, включно із Китаєм. Військових Північної Кореї, які офіційно брали участь у російсько-українській війні на боці країни-агресорки, не буде. Про це повідомляє Reuters із посиланням на радника Кремля з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Військовий парад відбудеться на Красній площі 9 травня, а "святкові" заходи триватимуть в Росії з 8 по 11 травня.

Агентство не навело перелік країн, чиї військовослужбовці можуть з'явитися на параді. Згадано лише Китай.

Окремо Reuters повідомило, що північнокорейські війська, які воювали на боці Росії проти України, не візьмуть участі в параді.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин також не приїде в Москву. Пхеньян представлятиме посол Північної Кореї у Москві.

Загалом на урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" очікується присутність лідерів 29 країн. Зазначається, що Кремль надіслав запрошення послу США в Росії, але невідомо, чи буде він присутній.

Як повідомлялося раніше, для участі в урочистостях з нагоди "80-річчя Перемоги" до Москви прибудуть "союзники" диктатора Володимира Путіна з Азії, Європи та Близького Сходу. Серед них – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін.