В параде в Москве примут участие военные 13 стран, включая Китай. Но КНДР не будет
В параде в Москве по случаю "80-летия Победы" планируют принять участие военные подразделения из 13 стран, включая Китай. Военных Северной Кореи, официально участвовавших в российско-украинской войне на стороне страны-агрессора, не будет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.
Военный парад состоится на Красной площади 9 мая, а "праздничные" мероприятия пройдут в России с 8 по 11 мая.
Агентство не привело список стран, чьи военнослужащие могут появиться на параде. Упомянут только Китай.
Отдельно Reuters сообщило, что северокорейские войска, воевавшие на стороне России против Украины, не примут участия в параде.
Диктатор КНДР Ким Чен Ын также не приедет в Москву. Пхеньян будет представлять посол Северной Кореи в Москве.
В общей сложности на торжествах по случаю "80-летия Победы" ожидается присутствие лидеров 29 стран. Отмечается, что Кремль направил приглашение послу США в России, но неизвестно, будет ли он присутствовать.
Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока. Среди них – премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.
- 25 апреля МИД заявил, что российские военные, которые примут участие в так называемом параде на Красной площади 9 мая в Москве, являются вероятными участниками военных преступлений в Украине, и предостерег войска других стран от участия в российских торжествах к годовщине победы во Второй мировой войне.
- 6 мая МИД заявил, что участие иностранных военнослужащих в параде в Москве неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о коллективной победе над нацизмом.