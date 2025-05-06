В параде в Москве примут участие военные 13 стран, включая Китай. Но КНДР не будет

Уничтоженная российская техника на Крещатике (Иллюстративное фото: ROMAN PILIPEY/EPA)

В параде в Москве по случаю "80-летия Победы" планируют принять участие военные подразделения из 13 стран, включая Китай. Военных Северной Кореи, официально участвовавших в российско-украинской войне на стороне страны-агрессора, не будет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.

Военный парад состоится на Красной площади 9 мая, а "праздничные" мероприятия пройдут в России с 8 по 11 мая.

Агентство не привело список стран, чьи военнослужащие могут появиться на параде. Упомянут только Китай.

Отдельно Reuters сообщило, что северокорейские войска, воевавшие на стороне России против Украины, не примут участия в параде.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын также не приедет в Москву. Пхеньян будет представлять посол Северной Кореи в Москве.

В общей сложности на торжествах по случаю "80-летия Победы" ожидается присутствие лидеров 29 стран. Отмечается, что Кремль направил приглашение послу США в России, но неизвестно, будет ли он присутствовать.

Как сообщалось ранее, для участия в торжествах по случаю "80-летия Победы" в Москву прибудут "союзники" диктатора Владимира Путина из Азии, Европы и Ближнего Востока. Среди них – премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.