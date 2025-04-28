КНДР підтвердила участь у боях на Курщині. Кажуть, сприймали територію РФ як свою

Північна Корея виправдала свої дії статутом ООН та договором про "всеосяжне стратегічне партнерство" між КНДР і Росією

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Центральна військова комісія Трудової партії КНДР підтвердила участь своїх збройних сил у російсько-українській війні. Військові Північної Кореї брали участь у боях на Курщині. Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство із посиланням на заяву ЦВК.

Згідно із заявою, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин самостійно вирішив спрямувати військову допомогу Росії згідно зі статтею 4 договору про "всеосяжне стратегічне партнерство", укладеного між КНДР і Російською Федерацією, про що він повідомив російську сторону.

На думку ЦВК, військова діяльність збройних сил КНДР, що ведеться в межах кордону Російської Федерації, "повністю відповідає всім положенням і духу Статуту ООН та інших міжнародних прав" і служить "взірцевим прикладом і чудовим зразком найбільш вірного вираження дій щодо їх реалізації".

"Підрозділи збройних сил республіки розглядали територію Росії як територію своєї країни і доводили міцний союз між двома країнами КНДР і Росією і записали легендарні перекази про військові подвиги з їх високою волею до оборони, бойовим духом і практичними бойовими діями, що супроводжувалися самопожертвою", – йдеться у заяві.

КНДР пообіцяла і надалі "незмінно і всебічно підтримувати священну справу російської армії і народу" з метою "реалізації міжнародної справедливості та захисту глобального миру від імперіалістичного свавілля".

26 квітня начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов вперше визнав, що солдати з КНДР разом з росіянами воювали проти українських сил у Курській області.