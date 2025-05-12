Президент Бразилии Лула отреагировал на критику по поводу визита к Путину на парад

Лула заявил, что не видит, "какую критику можно выдвинуть" по поводу празднований российского правительства 9 мая

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прокомментировал свой визит в Россию и встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что критика его присутствия на военном параде, посвященном 80-летию победы над нацистами, является "политической эксплуатацией", пишет CNN Brasil.

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Оппозиционные политики в самой Бразилии также подвергли критике Лулу за участие в празднованиях вместе с несколькими диктаторами, в частности Николасом Мадуро и Александром Лукашенко.

"Я не понимаю, какую критику можно выдвинуть в адрес страны, потерявшей 26 миллионов молодых людей (во время Второй мировой войны), которые праздновали так, как это было", – сказал Лула.

Президент Бразилии назвал обвинение политической эксплуатацией и подчеркнул, что поездка в Москву была важна.

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"Если все является политической эксплуатацией, то ничего нельзя сделать", – отметил президент Бразилии.

По словам Лулы, его участие в мероприятиях не исключает возможность быть посредником в мирном процессе.

"Позиция Бразилии очень, очень, очень жесткая. Другими словами, независимо от того, приехал ли я сюда, поехал ли я в Китай, поехал ли я в Аргентину, или я поехал в любую другую страну, наша позиция остается неизменной относительно того, что мы думаем о войне в Украине: мы хотим мира".

На пресс-конференции перед вылетом в Китай Лула также подчеркнул, что целью его визита было поддержать "многосторонность".

Президент Бразилии также сообщил, что на двусторонней встрече с Путиным 9 мая он выразил стремление Бразилии к мирному разрешению "конфликта в Украине".

"Пока обе стороны хотят мира", – сказал Лула, – "я буду продолжать работать и надеяться на мир и прекращение конфликта в Европе".

На параде в Москве, среди прочих, присутствовали глава Китая Си Цзиньпин, премьер Словакии Фицо, президенты Сербии и Бразилии Вучич и да Сильва.

Всего к российскому диктатору приехали главы 24 стран, а также предводители оккупированных Россией территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии – и руководитель Палестинской автономии в составе Израиля.