Китай и Бразилия призвали Украину и Россию к скорейшим прямым переговорам

Обе страны договорились использовать созданную в прошлом году платформу "Друзья мира" для урегулирования российско-украинской войны

Мауро Виейра и Ван И (Фото: Xinhua)

Китай и Бразилия призвали к скорейшим прямым переговорам между российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявили министры иностранных дел двух стран Ван И и Мауро Виейра, передают The Guardian и China Daily.

Отмечается, что министры обменялись мнениями по поводу российско-украинской войны, выразив поддержку прямым переговорам между Москвой и Киевом.

Они договорились и в дальнейшем использовать механизм платформы "Друзья мира" для продвижения "широкой международной поддержки политического урегулирования конфликта".

В прошлом году Китай и Бразилия создали платформу "Друзья мира" для урегулирования войны России против Украины.

"Друзья мира" будут не закрытой группой стран, а открытой платформой, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Это соответствует усилиям Китая, Бразилии и стран Глобального юга, которые стремятся к миру", – объяснил тогда главный дипломат Китая Ван И.

В начале мая 2024 года специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального юга. В результате этих поездок Китай вместе с Бразилией разработал новый "мирный план", состоящий из шести пунктов.

На следующий день МИД Китая заявил, что на так называемый китайско-бразильский мирный план по Украине "положительно отреагировали" 110 стран мира.