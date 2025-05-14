Ермак объяснил, для чего необходимо 30-дневное прекращение огня

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему необходимо 30-дневное прекращение огня. В интервью Le monde он заявил, что любая война заканчивается своего рода прекращением огня и переговорами.

Ермак напомнил, что полномасштабное вторжение России в Украину длится больше трех лет. Президент США Дональд Трамп в марте предложил прекратить огонь на месяц и украинская сторона приняла это предложение на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.

По словам главы ОП, прекращения огня на 30 дней в военном смысле недостаточно, чтобы изменить ход событий на фронте, вопреки заявлениям российской пропаганды.

"С другой стороны, одного месяца достаточно, чтобы назначить делегации, начать переговоры и согласовать механизм мониторинга и контроля за прекращением огня. Необходимо обсудить детали, поскольку линия фронта очень длинная", – сказал он.

Ермак также считает, что США должны взять на себя эту миссию по достижению 30-дневного перемирия и мониторинга его соблюдения. По его словам, Америка – единственная страна, обладающая технологическими возможностями сделать это.

"Возможно привлечение других стран. Я знаю, что наши европейские друзья готовы участвовать, но Вашингтону необходимо сохранить лидерство", – резюмировал глава ОП.