Ермак объяснил, для чего необходимо 30-дневное прекращение огня
Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему необходимо 30-дневное прекращение огня. В интервью Le monde он заявил, что любая война заканчивается своего рода прекращением огня и переговорами.
Ермак напомнил, что полномасштабное вторжение России в Украину длится больше трех лет. Президент США Дональд Трамп в марте предложил прекратить огонь на месяц и украинская сторона приняла это предложение на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.
По словам главы ОП, прекращения огня на 30 дней в военном смысле недостаточно, чтобы изменить ход событий на фронте, вопреки заявлениям российской пропаганды.
"С другой стороны, одного месяца достаточно, чтобы назначить делегации, начать переговоры и согласовать механизм мониторинга и контроля за прекращением огня. Необходимо обсудить детали, поскольку линия фронта очень длинная", – сказал он.
Ермак также считает, что США должны взять на себя эту миссию по достижению 30-дневного перемирия и мониторинга его соблюдения. По его словам, Америка – единственная страна, обладающая технологическими возможностями сделать это.
"Возможно привлечение других стран. Я знаю, что наши европейские друзья готовы участвовать, но Вашингтону необходимо сохранить лидерство", – резюмировал глава ОП.
- 12 мая Китай озвучил свою позицию о 30-дневном прекращении огня и заявил, что все усилия должны быть ради мира.
- 13 мая Зеленский также заявлял, что 30-дневного перемирия не хватит для полного восстановления сил РФ.
- В тот же день Китай и Бразилия призвали Украину и Россию к скорейшим прямым переговорам.