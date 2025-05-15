Стармер звинуватив Путіна у перешкоджанні припиненню вогню

Британський прем'єр вважає, що російський диктатор не зацікавлений у мирі

Кір Стармер (Фото: OLGA AKMEN/ EPA)

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна у перешкоджанні припиненню вогню між Росією та Україною після того, як той відмовився взяти участь у переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє The Guardian.

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"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає. Саме Путін спричиняє затримку припинення вогню", – сказав Стармер.

Він нагадав, що Україна давно погодилася на безумовне припинення вогню.

"Україна кілька місяців тому чітко заявила, що згодна на 30-денне безумовне припинення вогню, і ми давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", – заявив Стармер.