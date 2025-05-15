Стармер звинуватив Путіна у перешкоджанні припиненню вогню
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна у перешкоджанні припиненню вогню між Росією та Україною після того, як той відмовився взяти участь у переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє The Guardian.
"Те, що сталося сьогодні, є ще одним доказом того, що саме Путін зволікає. Саме Путін спричиняє затримку припинення вогню", – сказав Стармер.
Він нагадав, що Україна давно погодилася на безумовне припинення вогню.
"Україна кілька місяців тому чітко заявила, що згодна на 30-денне безумовне припинення вогню, і ми давно говоримо, що саме Путін стоїть на заваді миру", – заявив Стармер.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".