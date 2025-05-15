Стармер обвинил Путина в препятствовании прекращению огня

Британский премьер считает, что российский диктатор не заинтересован в мире

Кир Стармер (Фото: OLGA AKMEN/ EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил диктатора РФ Владимира Путина в препятствовании прекращению огня между Россией и Украиной после отказа принять участие в переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает The Guardian.

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"Случившееся сегодня является еще одним доказательством того, что именно Путин тянет время. Именно Путин препятствует прекращению огня", – сказал Стармер.

Он напомнил, что Украина давно согласилась на безусловное прекращение огня.

"Украина несколько месяцев назад четко заявила, что согласна на 30-дневное безусловное прекращение огня, и мы давно говорим, что именно Путин препятствует миру", – заявил Стармер.