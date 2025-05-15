Стармер обвинил Путина в препятствовании прекращению огня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил диктатора РФ Владимира Путина в препятствовании прекращению огня между Россией и Украиной после отказа принять участие в переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает The Guardian.
"Случившееся сегодня является еще одним доказательством того, что именно Путин тянет время. Именно Путин препятствует прекращению огня", – сказал Стармер.
Он напомнил, что Украина давно согласилась на безусловное прекращение огня.
"Украина несколько месяцев назад четко заявила, что согласна на 30-дневное безусловное прекращение огня, и мы давно говорим, что именно Путин препятствует миру", – заявил Стармер.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально великим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".