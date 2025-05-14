Ракетный удар по Сумам: количество погибших возросло до трех человек

Последствия атаки (Фото: Сумской городской совет)

В Сумах число погибших в результате ракетного удара России по промышленному объекту возросло до трех человек. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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По его словам, один из мужчин скончался на месте. Еще один, находившийся в критическом состоянии, не доехал до больницы. Еще один человек скончался уже в медицинском учреждении.

Погибшим было 29, 36 и 41 год.

Днем в среду, 14 мая, россияне ударили ракетой по объекту промышленности. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших.

Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что 15 мая объявлено в Сумской общине Днем траура по погибшим в результате вражеских атак 12 и 14 мая.

6 мая 2025 года Россия ударила по пригороду Сум ракетами. Погибли три мирных жителя: ребенок и двое взрослых.

12 мая на окраине Сум оккупанты ударили дроном по автомобилю энергетиков. Один человек погиб, еще трое получили ранения.