Ракетный удар по Сумам: количество погибших возросло до трех человек
В Сумах число погибших в результате ракетного удара России по промышленному объекту возросло до трех человек. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, один из мужчин скончался на месте. Еще один, находившийся в критическом состоянии, не доехал до больницы. Еще один человек скончался уже в медицинском учреждении.
Погибшим было 29, 36 и 41 год.
Днем в среду, 14 мая, россияне ударили ракетой по объекту промышленности. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших.
Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что 15 мая объявлено в Сумской общине Днем траура по погибшим в результате вражеских атак 12 и 14 мая.
- 6 мая 2025 года Россия ударила по пригороду Сум ракетами. Погибли три мирных жителя: ребенок и двое взрослых.
- 12 мая на окраине Сум оккупанты ударили дроном по автомобилю энергетиков. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
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