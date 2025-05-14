Ракетный удар по Сумам: количество погибших возросло до трех человек
Последствия атаки (Фото: Сумской городской совет)

В Сумах число погибших в результате ракетного удара России по промышленному объекту возросло до трех человек. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, один из мужчин скончался на месте. Еще один, находившийся в критическом состоянии, не доехал до больницы. Еще один человек скончался уже в медицинском учреждении.

Погибшим было 29, 36 и 41 год.

Днем в среду, 14 мая, россияне ударили ракетой по объекту промышленности. Сначала было известно об одном погибшем и семи пострадавших.

Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что 15 мая объявлено в Сумской общине Днем траура по погибшим в результате вражеских атак 12 и 14 мая.

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