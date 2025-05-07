Одно из укрытий для школьников уже строят, его открытие запланировано к сентябрю

Школа (Фото: Depositphotos)

В Сумах планируют построить четыре подземных школы, а в пределах области – 11. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Сумах продолжается реализация проекта по строительству защитных сооружений для учащихся. Одно из таких укрытий строится в местном образовательном учреждении – оно будет рассчитано на 500 человек. Завершить объект планируется к началу нового учебного года.

По словам Шмыгаля, подземное убежище позволит школьникам вернуться к очному формату обучения в условиях безопасности. На строительство предусмотрено около 117 миллионов гривен из государственного и местного бюджетов.

В ходе визита в город чиновники обсудили возможности упрощения реализации подобных проектов для небольших учебных заведений.

"Безопасность учебного процесса – наше ключевое направление в сфере образования. Последовательно работаем над тем, чтобы как можно больше детей могли ходить в школы и учиться в безопасных и комфортных условиях", – подчеркнул Шмыгаль.

В городе Вольнянск Запорожской области стартовали работы по строительству подземной школы. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В январе 2025 года в Харькове открыли вторую подземную школу, в которой пока могут обучаться 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, школа сможет принять около 1000 учеников.