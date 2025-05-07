Одне з укриттів для школярів уже будують, його відкриття заплановано до вересня

Школа (Фото: Depositphotos)

У Сумах планують збудувати чотири підземні школи, а в межах області – 11. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Наразі у Сумах триває реалізація проєкту з будівництва захисних споруд для учнів. Одне з таких укриттів зводять у місцевому освітньому закладі – воно буде розраховане на 500 осіб. Завершити об'єкт планують до початку нового навчального року.

За словами Шмигаля, підземне сховище дозволить школярам повернутися до очного формату навчання в умовах безпеки. На будівництво передбачено близько 117 мільйонів гривень із державного та місцевого бюджетів.

Під час візиту до міста посадовці обговорили можливості спрощення реалізації подібних проєктів для невеликих навчальних закладів.

"Безпека навчального процесу – наш ключовий напрям у сфері освіти. Послідовно працюємо над тим, щоб якнайбільше дітей могли ходити до шкіл і вчитись у безпечних і комфортних умовах", – підкреслив Шмигаль.

У місті Вільнянськ Запорізької області стартували роботи з будівництва підземної школи. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У січні 2025 року в Харкові відкрили другу підземну школу, в якій поки що мають змогу навчатися 750 дітей. Коли буде завершена друга черга будівництва, школа зможе прийняти майже 1000 учнів.