Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до трьох людей

Наслідки атаки (Фото: Сумська міська рада)

У Сумах кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по промисловому об'єкту зросла до трьох людей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, один із чоловіків помер на місці. Ще один, який перебував у критичному стані, не доїхав до лікарні. Ще одна людина померла вже в медичному закладі.

Загиблим було 29, 36 та 41 рік.

Удень в середу, 14 травня, росіяни вдарили ракетою по об'єкту промисловості. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих.

Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив, що 15 травня оголошено в Сумській громаді Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак 12 та 14 травня.

6 травня 2025 року Росія вдарила по передмістю Сум ракетами. Загинули троє мирних мешканців: дитина та двоє дорослих.

12 травня на околиці Сум окупанти вдарили дроном по автівці енергетиків. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.