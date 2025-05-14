Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до трьох людей
У Сумах кількість загиблих унаслідок ракетного удару Росії по промисловому об'єкту зросла до трьох людей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його словами, один із чоловіків помер на місці. Ще один, який перебував у критичному стані, не доїхав до лікарні. Ще одна людина померла вже в медичному закладі.
Загиблим було 29, 36 та 41 рік.
Удень в середу, 14 травня, росіяни вдарили ракетою по об'єкту промисловості. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих.
Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив, що 15 травня оголошено в Сумській громаді Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак 12 та 14 травня.
- 6 травня 2025 року Росія вдарила по передмістю Сум ракетами. Загинули троє мирних мешканців: дитина та двоє дорослих.
- 12 травня на околиці Сум окупанти вдарили дроном по автівці енергетиків. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
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