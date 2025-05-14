Росія вдарила по промисловості в Сумах, є загиблий і поранені
Росія завдала удару по Сумах. За попередніми даними, є постраждалі та загиблий, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Близько 14:45 в Сумах пролунав вибух. Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив, що окупанти атакували промисловий об'єкт.
"Вибух, який щойно було чутно в місті – це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури", – сказав він.
Голова міської військової адміністрації Сум Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворог вдарив по місту ракетою. Внаслідок атаки поранені сім осіб, троє з яких перебувають у вкрай важкому стані, зазначили в ОВА.
- 13 квітня внаслідок російського удару по Сумах балістичними ракетами загинули 34 людини, однак 15 квітня кількість жертв зросла до 36 осіб.
- 6 травня Росія вдарила по передмістю Сум ракетами. Загинули троє мирних мешканців: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.
- 7 травня повідомлялося, що в Сумах планують збудувати чотири підземні школи для безпечного навчання.