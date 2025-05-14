Росія вдарила по промисловості в Сумах, є загиблий і поранені

Наслідки атаки (Фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Росія завдала удару по Сумах. За попередніми даними, є постраждалі та загиблий, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 14:45 в Сумах пролунав вибух. Виконувач обов'язків мера міста Артем Кобзар повідомив, що окупанти атакували промисловий об'єкт.

"Вибух, який щойно було чутно в місті – це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури", – сказав він.

Голова міської військової адміністрації Сум Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворог вдарив по місту ракетою. Внаслідок атаки поранені сім осіб, троє з яких перебувають у вкрай важкому стані, зазначили в ОВА.