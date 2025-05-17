У Сумській області оголосили Дні жалоби через удар Росії по пасажирському автобусу
У Сумській області 17-18 травня оголошені Днями жалоби після дронової атаки росіян на пасажирський автобус поблизу Білопілля. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
В зазначені дні на території області на знак скорботи за загиблими буде приспущений український прапор на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
Також рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань, а також обмежити трансляцію в ефірі регіональних телерадіокомпаній розважальних передач.
Вранці 17 квітня росіяни вдарили дроном "Ланцет" по пасажирському автобусу Суми – Білопілля. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб, семеро зазнали поранень – троє з них у важкому стані.
- 2 березня росіяни вдарили дроном по автобусу у Херсоні. Внаслідок атаки повідомлялося про загиблу та 10 поранених.
- 14 травня Росія вдарила по промисловості в Сумах, є загиблий і поранені. Однак під вечір кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.
- 16 травня Росія атакувала дронами Костянтинівку – вбила двох людей і поранила трьох.