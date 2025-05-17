Удар по Сумщине. Британия призвала РФ к перемирию, Чехия подчеркнула – Кремль хочет войны
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми Россию пойти на перемирие после того, как она ударила по автобусу с гражданскими в Сумской области. Тем временем, его чешский коллега Ян Липавский подчеркнул, что Кремль не хочет мира, но желает войны. Такие сообщения чиновники опубликовали в соцсети X.
"Шокирован нападением России в Сумской области, которое произошло лишь спустя несколько часов после переговоров в Турции", – заметил Лемми.
По его словам, если диктатор Владимир Путин "серьезно настроен на мир", то РФ должна согласиться на полное и немедленное перемирие, как это сделала Украина.
"В Стамбуле стулья с переговоров о перемирии между Украиной и Россией еще даже не были убраны, когда Кремль убил девять мирных жителей в Сумской области. Людей в автобусе, с семьями. Вот насколько серьезно Путин относится к мирным переговорам", – заметил глава МИД Чехии Липавский.
Чиновник подчеркнул, что Москва не хочет мира, а желает войны.
- 17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с гражданскими возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
17 и 18 мая в Сумской области объявили Днями траура из-за удара оккупантов.
- Президент Зеленский заявил, что Украина ждет от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России, чтобы та пошла на прекращение огня.