Удар по Сумщине. Британия призвала РФ к перемирию, Чехия подчеркнула – Кремль хочет войны

Липавский отметил, что в Стамбуле "еще даже не убрали стулья" с переговоров, а Москва уже убила девять гражданских

Дэвид Лемми (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми Россию пойти на перемирие после того, как она ударила по автобусу с гражданскими в Сумской области. Тем временем, его чешский коллега Ян Липавский подчеркнул, что Кремль не хочет мира, но желает войны. Такие сообщения чиновники опубликовали в соцсети X.

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"Шокирован нападением России в Сумской области, которое произошло лишь спустя несколько часов после переговоров в Турции", – заметил Лемми.

По его словам, если диктатор Владимир Путин "серьезно настроен на мир", то РФ должна согласиться на полное и немедленное перемирие, как это сделала Украина.

"В Стамбуле стулья с переговоров о перемирии между Украиной и Россией еще даже не были убраны, когда Кремль убил девять мирных жителей в Сумской области. Людей в автобусе, с семьями. Вот насколько серьезно Путин относится к мирным переговорам", – заметил глава МИД Чехии Липавский.

Чиновник подчеркнул, что Москва не хочет мира, а желает войны.