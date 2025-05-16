Без перемирия, но с обменом пленных – о чем Украина и Россия договорились в Стамбуле

В Европе назвали "день X" в отношении санкций, Трамп пообщался с Зеленским и европейцами – и будет говорить с россиянами

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле (Фото: МИД Турции / EPA)

Во время первых прямых переговоров с 2022 Украина и Россия договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000, но прекращение огня так и не установили. LIGA.net собрала главные события по поводу встречи Киева и Москвы в Стамбуле.

Большой обмен пленными. Украина и РФ обсудили обмен пленными в формате 1000 на 1000, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров. Главное управление разведки отметило, что над этим уже ведется работа. Топ-переговорщик РФ Владимир Мединский утверждает, что обмен состоится в "ближайшие дни".

Анонимный турецкий чиновник сообщил CNN, что обмен будет включать три категории пленных – детей, гражданских и военных. Пока это единственная реальная договоренность со стамбульских переговоров.

Делегация РФ не имела достаточно полномочий говорить о перемирии – и о нем не договорились. Хотя на встрече обсуждалось прекращение огня, у представителей РФ не было достаточных полномочий для этого, отмечает украинская сторона.

"И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня", – отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, добавив, что Украина продолжит настаивать на безусловном, продолжительном и полном перемирии.

Мединский заявил, что Киев и Москва договорились "представить свое видение" прекращения огня и после этого продолжить переговоры.

Потенциальная встреча Зеленского и Путина. Умеров сообщил, что следующим шагом в переговорах между Украиной и РФ должна стать организация встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Мединский заявил, что страна-агрессор "приняла" запрос о встрече Зеленского и Путина, но другой конкретики не привел.

Традиционно – неадекватные требования Москвы. Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что российская делегация озвучивала недопустимые для Украины вещи во время переговоров. В то же время, он не стал уточнять, что именно говорили оккупанты.

Западные медиа со ссылкой на украинские дипломатические источники пишут об очередных нереалистичных требованиях РФ: в частности, Москва хотела, чтобы Украина вывела свои войска со своих же территорий. Речь идет о частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые страна-агрессор незаконно вписала в свою конституцию.

Европа дала конкретику по санкциям. Немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что 17-й пакет санкций против России может быть принят уже 20 мая. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о необходимости усиления санкционного давления на Россию, поскольку Путин не явился на переговоры, которые сам и предлагал, и не стремится к миру.

Зеленский призвал фон дер Ляен и руководителя Европейского совета Антониу Кошту к увеличению давления на Москву, если та не согласится на прекращение огня, и назвал ключевые сектора экономики РФ, против которых следует применить следующий пакет санкций – банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.

Зеленский и партнеры поговорили с Трампом. Во время саммита Европейского политического сообщества в Албании Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с главой США. После звонка президент Украины акцентировал, что давление на Россию должно сохраняться, пока Москва не будет готова завершать войну.

Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в разговоре с Трампом он подчеркнул, что Россия проигнорировала требования США по переговорам и прекращению огня.

В то же время, премьер Польши Дональд Туск после разговора с президентом США допустил, что впереди "нас ждут тяжелые дни".

Президент США будет говорить с Москвой. Макрон заявил, что Глава Штатов "намерен провести обмен [мыслями] с российской стороной". По его словам, это может произойти "в ближайшие часы или дни", чтобы "выяснить, что произошло [на переговорах], и попытаться двигаться дальше".

Президент Франции упомянул о возможных "телефонных контактах" Трампа в первую очередь с диктатором Путиным.

Несмотря на переговоры в Стамбуле, давление на Россию следует усиливать. Глава МИД Украины Сибига подчеркнул, что переговоры "не могут и не будут служить оправданием", чтобы не усиливать давление на страну-агрессора, эта встреча является свидетельством, почему необходимо такое принуждение.

В преддверии встречи с россиянами Украина провела переговоры с США и Турцией.

Глава ОП сообщил, что разговор показался "глубоким и содержательным". Ее ключевой темой были реальные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины.