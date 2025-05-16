Встреча в Стамбуле не означает, что не нужно сильнее давить на Россию, а наоборот – Сибига

Министр отметил, что Путину не удалось представить новую встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года, главным образом благодаря Трампу

Андрей Сибига (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Переговоры Украины и России в Стамбуле "не могут и не будут служить оправданием", чтобы не усиливать давление на страну-агрессора, эта встреча является свидетельством, почему необходимо такое принуждение. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в итогах и оценке встречи в Турции, которую он опубликовал в своем Facebook.

"Если отодвинуть в сторону все российские чепуху, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке есть: 1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже ради этого все это имело смысл", – заметил он.

Сибига подчеркнул, что у российской делегации в Стамбуле не было достаточных полномочий для обсуждения прекращения огня: "И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня". Однако, добавил министр, Украина продолжит настаивать на безусловном, длительном и полном перемирии, которое является "основой успеха любых дальнейших решений и шагов".

"Ну и в этом контексте — встреча лидеров [Украины и России], продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и набраться смелости на прямую встречу", – отметил чиновник.

По его словам, на переговорах в Стамбуле Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе по его восстановлению. Сибига отметил, что для того, чтобы Россия также начала делать реальные шаги к миру, необходимо продолжать и увеличивать давление на Москву: "Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем дальше убеждать наших партнеров в этом".

Он акцентировал, что встреча в Стамбуле "не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию", а наоборот – эти переговоры свидетельствуют, почему такое принуждение нужно.

Сибига считает, что потерпел поражение план диктатора РФ представить новую встречу в Стамбуле как продолжение переговоров в марте 2022 года: "Ибо это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента Дональда Трампа".

"Украина продолжит держаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добиваться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное", – добавил глава МИД.