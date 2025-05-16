Встреча в Стамбуле не означает, что не нужно сильнее давить на Россию, а наоборот – Сибига
Переговоры Украины и России в Стамбуле "не могут и не будут служить оправданием", чтобы не усиливать давление на страну-агрессора, эта встреча является свидетельством, почему необходимо такое принуждение. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в итогах и оценке встречи в Турции, которую он опубликовал в своем Facebook.
"Если отодвинуть в сторону все российские чепуху, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке есть: 1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже ради этого все это имело смысл", – заметил он.
Сибига подчеркнул, что у российской делегации в Стамбуле не было достаточных полномочий для обсуждения прекращения огня: "И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня". Однако, добавил министр, Украина продолжит настаивать на безусловном, длительном и полном перемирии, которое является "основой успеха любых дальнейших решений и шагов".
"Ну и в этом контексте — встреча лидеров [Украины и России], продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и набраться смелости на прямую встречу", – отметил чиновник.
По его словам, на переговорах в Стамбуле Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе по его восстановлению. Сибига отметил, что для того, чтобы Россия также начала делать реальные шаги к миру, необходимо продолжать и увеличивать давление на Москву: "Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем дальше убеждать наших партнеров в этом".
Он акцентировал, что встреча в Стамбуле "не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию", а наоборот – эти переговоры свидетельствуют, почему такое принуждение нужно.
Сибига считает, что потерпел поражение план диктатора РФ представить новую встречу в Стамбуле как продолжение переговоров в марте 2022 года: "Ибо это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий президента Дональда Трампа".
"Украина продолжит держаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добиваться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное", – добавил глава МИД.
- Представитель украинской дипломатии Тихий подтвердил, что Москва озвучивала недопустимые для Украины вещи во время переговоров в Стамбуле. В то же время чиновник отметил, что "украинская делегация отлично справилась, спокойно".
Глава украинской делегации Умеров сообщил, что стороны обсудили вопросы прекращения огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальную встречу президента Зеленского и диктатора Путина.
- Главный переговорщик страны-агрессора Мединский заявил, что Украина и РФ "представят свое видение" возможного прекращения огня, "пропишут это в деталях", а затем вернутся к дальнейшим переговорам.