Зустріч у Стамбулі не означає, що не треба сильніше тиснути на Росію, а навпаки – Сибіга

Голова МЗС зауважив, що Путіну не вдалося представити нову зустріч у Стамбулі як продовження перемовин 2022 року, головним чином завдяки Трампу

Андрій Сибіга (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Переговори України та Росії у Стамбулі "не можуть та не будуть слугувати виправданням", аби не посилювати тиск на країну-агресора, ця зустріч є свідченням, чому необхідний такий примус. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у підсумках та оцінці зустрічі у Туреччині, котрі він опублікував у своєму Facebook.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке: 1000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс", – зауважив він.

Сибіга наголосив, що російська делегація у Стамбулі не мала достатніх повноважень для обговорення припинення вогню: "І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня". Проте, додав міністр, Україна продовжить наполягати на безумовному, тривалому та повному перемир'ї, котре є "основою для успіху будь-яких подальших рішень та кроків".

"Ну і в цьому контексті — зустріч лідерів [України та Росії], продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч", – зауважив посадовець.

За його словами, на переговорах у Стамбулі Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи з його відновлення. Сибіга зауважив, що для того, аби Росія також почала робити реальні кроки до миру, необхідно продовжувати та збільшувати тиск на Москву: "Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому".

Він акцентував, що зустріч у Стамбулі "не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію", а навпаки – ці перемовини є свідченням, чому такий примус потрібен.

Сибіга вважає, що зазнав поразки план диктатора РФ представити нову зустріч у Стамбулі як продовження перемовин у березні 2022 року: "Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль президента Дональда Трампа".

"Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, добиватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне", – додав очільник МЗС.