Зеленський і топчиновники ЄС обговорили тиск на Росію, якщо не буде перемир'я

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав голів Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту до збільшення тиску на Москву, якщо та не погодиться на припинення вогню. Про зустріч політиків на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії повідомляє Офіс президента.

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Глава держави поінформував єврочиновників про перемовини делегацій України та РФ у Стамбулі й закликав посилити тиск на РФ, якщо вона не погодиться на повне й безумовне перемир'я.

Зеленський подякував за підготовку 17-го пакета санкцій проти Москви та зауважив, що Україна очікує на його ухвалення наступного тижня.

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Також президент додав, що до наступного пакета обмежень мають увійти ключові сектори економіки країни-агресора: банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.

"Окрему увагу під час зустрічі приділили прискоренню вступу України до ЄС. Глава держави поінформував про кроки, які зробила Україна для розблокування переговорного процесу, та прогрес на цьому шляху. Сторони обговорили можливість відкриття кластерів найближчим часом, а також торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС", – підсумовують у повідомленні.