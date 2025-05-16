Зеленський і топчиновники ЄС обговорили тиск на Росію, якщо не буде перемир'я
Президент Володимир Зеленський закликав голів Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та Європейської Ради Антоніу Кошту до збільшення тиску на Москву, якщо та не погодиться на припинення вогню. Про зустріч політиків на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії повідомляє Офіс президента.
Глава держави поінформував єврочиновників про перемовини делегацій України та РФ у Стамбулі й закликав посилити тиск на РФ, якщо вона не погодиться на повне й безумовне перемир'я.
Зеленський подякував за підготовку 17-го пакета санкцій проти Москви та зауважив, що Україна очікує на його ухвалення наступного тижня.
Також президент додав, що до наступного пакета обмежень мають увійти ключові сектори економіки країни-агресора: банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.
"Окрему увагу під час зустрічі приділили прискоренню вступу України до ЄС. Глава держави поінформував про кроки, які зробила Україна для розблокування переговорного процесу, та прогрес на цьому шляху. Сторони обговорили можливість відкриття кластерів найближчим часом, а також торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС", – підсумовують у повідомленні.
- Фон дер Ляєн заявила про необхідність посилення санкційного тиску на Росію, оскільки Путін не з'явився на переговори, які сам і пропонував, й не прагне миру.
Президент Зеленський і європейські лідери мали телефонну розмову з очільником США Трампом: глава української держави наголосив, що тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.