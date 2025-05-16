Мерц: Новий пакет санкцій проти Росії вже готовий

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 20 травня. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок [20 травня] у Брюсселі", – повідомив Мерц.

Канцлер Німеччини також назвав "великим жестом" те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори до Стамбула.

Разом з тим, за словами Мерца, диктатор Росії Володимир Путін, не поїхавши в Туреччину, поставив себе в незручне становище.

1 травня Грем заявив, що законопроєкт щодо нових американських санкцій проти Росії підтримують понад 70 сенаторів.

13 травня європейські лідери заявили, що готові почекати переговорів у Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоб США оголосили про нові санкції проти Москви.

14 травня посли 27 країн Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

15 травня після зустрічі з Ердоганом Зеленський заявив, що потрібно посилювати тиск на РФ, яка не хоче закінчувати війну.