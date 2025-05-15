Зеленський: На нас тиснули більше, ніж на Росію, потрібні як мінімум санкції проти РФ

Президент наголосив, що потрібно тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчувати війну

Володимир Зеленський (Фото: GLEB GARANICH/ EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що у питанні закінчення російсько-української війни партнери тиснули на Україну більше, ніж на Росію. Тому потрібно посилювати тиск на РФ, яка не хоче закінчувати війну. Про це він заявив під час брифінгу в Анкарі.

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Як зазначив президент, на початку позиція президента США Дональда Трампа полягала в тому, що потрібно тиснути на обидві сторони.

"Я вважаю, що на нас тиснули більше, ніж на Росію", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна крок за кроком демонструвала, що питання не у ній.

"Україна просто міцно стоїть, бореться. Ми просто не збираємося програвати своє життя і свою землю. Але це не значить, що ми агресори, і крок за кроком ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках", – сказав він.

Зеленський повідомив, що Україна погодилася на багато різних компромісів, щоб досягти миру. Зокрема, на повне припинення вогню.

"Для України це також був компроміс – припинення вогню без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора. Але якщо ви домовились, якщо Америка зробила відповідні кроки, то ми погодилися", – заявив він.

Президент наголосив, що потрібно тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчувати війну.

"Ми дуже хочемо, щоби була демонстрація тиску на Росію, на Путіна. Санкції від Європи, США. Як мінімум санкції", – підбив підсумки Зеленський.