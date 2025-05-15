Зеленский: На нас давили больше, чем на Россию, нужны как минимум санкции против РФ

Президент подчеркнул, что нужно давить на ту сторону, которая не хочет заканчивать войну

Владимир Зеленский (Фото: GLEB GARANICH/ EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что в вопросе окончания российско-украинской войны партнеры давили на Украину больше, чем на Россию. Поэтому нужно усиливать давление на РФ, не желающую заканчивать войну. Об этом он заявил во время брифинга в Анкаре.

Как отметил президент, в начале позиция президента США Дональда Трампа заключалась в том, что нужно давить на обе стороны.

"Я считаю, что на нас давили больше, чем на Россию", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина шаг за шагом показывала, что вопрос не в ней.

"Украина просто крепко стоит, борется. Мы просто не собираемся проигрывать свою жизнь и свою землю. Но это не значит, что мы агрессоры, и шаг за шагом мы подтверждали это на разных дипломатических площадках", – сказал он.

Зеленский сообщил, что Украина согласилась на многие разные компромиссы, чтобы достичь мира. В частности, на полное прекращение огня.

"Для Украины это также был компромисс – прекращение огня без каких-либо условий. У нас много условий к агрессору. Но если вы договорились, если Америка сделала соответствующие шаги, то мы согласились", – заявил он.

Президент подчеркнул, что нужно давить на ту сторону, которая не хочет заканчивать войну.

"Мы очень хотим, чтобы была демонстрация давления на Россию, на Путина. Санкции от Европы, США. Как минимум санкции", – подытожил Зеленский.