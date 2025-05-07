ЄС може запровадити санкції за застосування хімічної зброї в Україні – Reuters
Європейський Союз у межах 17-го пакета санкцій проти Росії розглядає можливість запровадження обмежень щодо осіб, яких підозрюють у застосуванні хімічної зброї на території України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела та проєкт пропозиції Європейської комісії.
У документі йдеться про внесення до санкційного списку 15 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із гібридними загрозами з боку Росії, а також тих, кого підозрюють у застосуванні хімічної зброї.
Крім цього, за даними видання, обговорюється окремий комплекс заходів, який включає ще 25 осіб – юридичних і фізичних, – які можуть бути причетні до порушень прав людини.
Зазначається, що серед потенційних нових об’єктів санкцій – російська нафтова компанія "Сургутнефтегаз", яку Сполучені Штати вже внесли до санкційного списку у січні 2024 року як частину ширших обмежень проти енергетичного сектора РФ.
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