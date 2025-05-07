ЕС может ввести санкции за применение химического оружия в Украине – Reuters

Химическое оружие (Фото: Генштаб ВСУ)

Европейский Союз в рамках 17-го пакета санкций против России рассматривает возможность введения ограничений в отношении лиц, подозреваемых в применении химического оружия на территории Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и предложения Европейской комиссии.

В документе говорится о внесении в санкционный список 15 юридических и физических лиц, связанных с гибридными угрозами со стороны России, а также подозреваемых в применении химического оружия.

Кроме этого, по данным издания, обсуждается отдельный комплекс мероприятий, включающий еще 25 человек – юридических и физических, – которые могут быть причастны к нарушениям прав человека.

Среди потенциальных новых объектов санкций – российская нефтяная компания "Сургутнефтегаз", которую Соединенные Штаты уже внесли в санкционный список в январе 2024 года как часть более широких ограничений против энергетического сектора РФ.