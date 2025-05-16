Зеленский и топ-чиновники ЕС обсудили давление на Россию, если не будет перемирия

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призвал глав Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошту к увеличению давления на Москву, если та не согласится на прекращение огня. О встрече политиков на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании сообщает Офис президента.

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Глава государства проинформировал еврочиновников о переговорах делегаций Украины и РФ в Стамбуле и призвал усилить давление на РФ, если она не согласится на полное и безусловное перемирие.

Зеленский поблагодарил за подготовку 17-го пакета санкций против Москвы и отметил, что Украина ожидает его принятия на следующей неделе.

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Также президент добавил, что в следующий пакет ограничений должны войти ключевые сектора экономики страны-агрессора: банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.

"Отдельное внимание во время встречи уделили ускорению вступления Украины в ЕС. Глава государства проинформировал о шагах, предпринятых Украиной для разблокирования переговорного процесса, и прогрессе на этом пути. Стороны обсудили возможность открытия кластеров в ближайшее время, а также торгово-экономические отношения между Украиной и ЕС", – заключают в сообщении.