Зеленский и топ-чиновники ЕС обсудили давление на Россию, если не будет перемирия
Президент Владимир Зеленский призвал глав Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошту к увеличению давления на Москву, если та не согласится на прекращение огня. О встрече политиков на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании сообщает Офис президента.
Глава государства проинформировал еврочиновников о переговорах делегаций Украины и РФ в Стамбуле и призвал усилить давление на РФ, если она не согласится на полное и безусловное перемирие.
Зеленский поблагодарил за подготовку 17-го пакета санкций против Москвы и отметил, что Украина ожидает его принятия на следующей неделе.
Также президент добавил, что в следующий пакет ограничений должны войти ключевые сектора экономики страны-агрессора: банки, нефть, энергетика, металлургия и теневой флот.
"Отдельное внимание во время встречи уделили ускорению вступления Украины в ЕС. Глава государства проинформировал о шагах, предпринятых Украиной для разблокирования переговорного процесса, и прогрессе на этом пути. Стороны обсудили возможность открытия кластеров в ближайшее время, а также торгово-экономические отношения между Украиной и ЕС", – заключают в сообщении.
- Фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления санкционного давления на Россию, поскольку Путин не явился на переговоры, которые сам и предлагал, и не стремится к миру.
Президент Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с главой США Трампом: глава украинского государства подчеркнул, что давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну.