Туск после разговора с Трампом заявил о "тяжелых днях", которые ждут впереди

Польский премьер заявил, что европейские лидеры и дальше будут работать над достижением мира в Украине

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Radek Pietruszka)

Премьер Польши Дональд Туск после разговора с президентом США Дональдом Трампом допустил, что впереди нас ждут тяжелые дни. Его цитирует RMF 24.

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Туск напомнил, что Россия настаивала на отсутствии представителей США на переговорах, и назвал ее требования неприемлемыми не только для Украины, но и всего демократического мира.

Он подчеркнул, что европейские лидеры и дальше будут работать над достижением мира в Украине.

Туск также отметил, что ключевой задачей остается сохранение единства между Европой и Соединенными Штатами в этом вопросе.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась.

Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными. Тогда же он заявил о планах обменять с Москвой 1000 россиян на 1000 украинцев.