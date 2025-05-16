Туск после разговора с Трампом заявил о "тяжелых днях", которые ждут впереди
Премьер Польши Дональд Туск после разговора с президентом США Дональдом Трампом допустил, что впереди нас ждут тяжелые дни. Его цитирует RMF 24.
Туск напомнил, что Россия настаивала на отсутствии представителей США на переговорах, и назвал ее требования неприемлемыми не только для Украины, но и всего демократического мира.
Он подчеркнул, что европейские лидеры и дальше будут работать над достижением мира в Украине.
Туск также отметил, что ключевой задачей остается сохранение единства между Европой и Соединенными Штатами в этом вопросе.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
- Перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с Келлогом, советниками лидеров Великобритании, Франции и Германии.
- Около 13.40 началась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. За менее чем два часа она завершилась.
- Министр обороны Рустем Умеров сообщал, что на сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле было два ключевых вопроса: прекращение огня и обмен пленными. Тогда же он заявил о планах обменять с Москвой 1000 россиян на 1000 украинцев.