Туск після розмови з Трампом заявив про "важкі дні", які чекають попереду

Польський прем'єр заявив, що європейські лідери й надалі працюватимуть над досягненням миру в Україні

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Radek Pietruszka)

Прем'єр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом США Дональдом Трампом допустив, що попереду "нас чекають важкі дні". Його цитує RMF 24.

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Туск нагадав, що Росія наполягала на відсутності представників США на переговорах, і назвав її вимоги неприйнятними не лише для України, а й для всього демократичного світу.

Він наголосив, що європейські лідери й надалі працюватимуть над досягненням миру в Україні.

Туск також зазначив, що ключовим завданням залишається збереження єдності між Європою та Сполученими Штатами у цьому питанні.

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими. Тоді ж він заявив про плани обміняти з Москвою 1000 росіян на 1000 українців.