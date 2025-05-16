Туск після розмови з Трампом заявив про "важкі дні", які чекають попереду
Прем'єр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом США Дональдом Трампом допустив, що попереду "нас чекають важкі дні". Його цитує RMF 24.
Туск нагадав, що Росія наполягала на відсутності представників США на переговорах, і назвав її вимоги неприйнятними не лише для України, а й для всього демократичного світу.
Він наголосив, що європейські лідери й надалі працюватимуть над досягненням миру в Україні.
Туск також зазначив, що ключовим завданням залишається збереження єдності між Європою та Сполученими Штатами у цьому питанні.
- 16 травня 2025 року у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.
- Перед початком тристоронніх переговорів у Стамбулі українська делегація зустрілася з Келлогом, а також радниками лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.
- Близько 13:40 почалася зустріч делегацій України та Росії за участі Туреччини. За менш ніж дві години вона завершилася.
- Міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що на сьогоднішніх переговорах української та російської делегацій у Стамбулі було два ключові питання: припинення вогню й обмін полоненими. Тоді ж він заявив про плани обміняти з Москвою 1000 росіян на 1000 українців.