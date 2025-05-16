Макрон: Трамп планирует поговорить с РФ по поводу переговоров, Украина ждет ответ Москвы

Президент Франции упомянул о возможных "телефонных контактах" в первую очередь с диктатором Путиным

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/EPA)

Президент США Дональд Трамп собирается пообщаться с российской стороной насчет переговоров в Стамбуле, а украинская делегация ожидает ответа от представителей РФ "в ближайшие несколько часов". Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании, передает газета Le Monde.

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По словам политика, после переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ "актуальным остается [...] единственное конкретное предложение, которое было сделано, – это безусловное прекращение огня".

Традиционно Макрон отметил, что Европа продолжает готовить новые санкции в координации с США на случай, если не будет "положительного ответа" от РФ.

Президент Франции рассказал, что украинская делегация ожидает "в ближайшие часы" получить "ответы на сделанные запросы" к россиянам, и сообщил, что европейцы, со своей стороны, проведут дальнейшие переговоры с Трампом.

Глава Штатов "намерен провести обмен [мнениями] с российской стороной, чтобы выяснить, что произошло (на переговорах. – Ред.)", добавил Макрон, упомянув о возможных "телефонных контактах" в первую очередь с диктатором Владимиром Путиным.

Цитируя президента Франции, телеканал BFMTV указывает, что Трамп хочет пообщаться с Москвой по поводу переговоров "в ближайшие часы или на днях", чтобы "выяснить, что произошло, и попытаться двигаться дальше".