Макрон: Трамп планує поговорити з Росією щодо перемовин, Україна очікує відповідь Москви

Президент Франції згадав про можливі "телефонні контакти" у першу чергу з диктатором Путіним

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент США Дональд Трамп збирається поспілкуватися з російською стороною щодо переговорів у Стамбулі, а українська делегація очікує відповіді від представників РФ "у найближчі декілька годин". Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії, передає газета Le Monde.

За словами політика, після переговорів у Стамбулі між Україною та РФ "актуальною залишається [...] єдина конкретна пропозиція, яка була зроблена, – це безумовне припинення вогню".

Традиційно Макрон зазначив, що Європа продовжує готувати нові санкції у координації зі США на випадок, якщо не буде "позитивної відповіді" від РФ.

Президент Франції розповів, що українська делегація очікує "у найближчі години" отримати "відповіді на зроблені запити" до росіян, й повідомив, що європейці, зі свого боку, проведуть подальші переговори з Трампом.

Очільник Штатів "має намір провести обмін [думками] з російською стороною, аби з'ясувати, що сталося (на перемовинах. – Ред.)", додав Макрон, згадавши про можливі "телефонні контакти" у першу чергу з диктатором Володимиром Путіним.

Цитуючи президента Франції, телеканал BFMTV вказує, що Трамп хоче поспілкуватися з Москвою стосовно переговорів "найближчими годинами або днями", аби "з'ясувати, що сталося, і спробувати рухатися далі".