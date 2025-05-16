Ермак и Сибига подвели итоги встречи с делегациями США и Турции: Разговор был глубоким

Украина показала, что готова работать ради мира, и ждет того же от России

Встреча США – Украина – Турция (Фото: МИД Украины)

Украинская делегация подвела итоги трехсторонней встречи с США и Турцией в Стамбуле 16 мая с участием госсекретаря США Марко Рубио. Об этом рассказали глава Офиса президента Андрей Ермак и Министерство иностранных дел.

По словам Ермака, разговор был "глубоким и содержательным". Его ключевой темой являлись реальные механизмы достижения справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Все стороны подтвердили: война должна завершиться не очередными договоренностями, которые Россия потом нарушит, а полным и безусловным прекращением огня, которое станет основой дальнейших решений", – отметил глава ОП.

Также обсудили гуманитарные вопросы, в частности, освобождение пленных украинцев и возвращение депортированных детей. Ермак подчеркнул, что это не просто политические приоритеты, а "нравственная обязанность" перед каждым украинцем.

Однако, по его словам, Россия еще раз подтвердила, что не заинтересована в мире.

"Отсутствие ее представителей на переговорах, игнорирование международных инициатив и нежелание прекратить агрессию – еще одно свидетельство ее истинных намерений. Мы работаем дальше – с партнерами, с международным сообществом, с верой в победу справедливости", – резюмировал глава ОП.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что на трехсторонней встрече были скоординированы позиции сторон, которые все равно хотят быстрого продвижения мирного процесса.

"Мы проинформировали наших коллег, что президент Владимир Зеленский отправил украинскую делегацию в Стамбул с целью реального продвижения мира, наделив ее соответствующими мандатами и намерениями. Россия столкнулась с моментом, когда ей нужно доказать, что она настроена серьезно", – сказал он.

Прежде всего, нужно принять решение о безусловном, полном и длительном прекращении огня по меньшей мере на 30 дней. Министр подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и Россия тоже должна показать, что готова к этому.