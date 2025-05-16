Єрмак та Сибіга підбили підсумки зустрічі з делегаціями США та Туреччини: Розмова була змістовна

Зазначається, що Україна показала, що готова працювати заради миру і чекає того ж від Росії

Зустріч США – Україна – Туреччина (Фото: МЗС України)

Українська делегація підбила підсумки тристоронньої зустрічі зі США та Туреччиною в Стамбулі 16 травня за участі держсекретаря США Марко Рубіо. Про це розповіли глава Офісу президента Андрій Єрмак і Міністерство закордонних справ.

За словами Єрмака, розмова видалася "глибокою та змістовною". Її ключовою темою були реальні механізми досягнення справедливого і стійкого миру для України.

"Усі сторони підтвердили: війна має завершитися не черговими домовленостями, які Росія потім порушить, а повним і безумовним припиненням вогню, яке стане основою для подальших рішень", – зазначив глава ОП.

Також обговорили гуманітарні питання, зокрема, звільнення полонених українців і повернення депортованих дітей. Єрмак наголосив, що це не просто політичні пріоритети, а "моральний обов’язок" перед кожним українцем.

Проте, зо його словами, Росія вкотре підтвердила, що не зацікавлена в мирі.

"Відсутність її представників на переговорах, ігнорування міжнародних ініціатив і небажання припинити агресію – ще одне свідчення її справжніх намірів. Ми працюємо далі – з партнерами, з міжнародною спільнотою, з вірою в перемогу справедливості", – резюмував глава ОП.

Голова МЗС Андрій Сибіга зазначив, що на тристоронній зустрічі були скоординовані позиції сторін, які однаково хочуть швидкого просування мирного процесу.

"Ми поінформували наших колег, що президент Володимир Зеленський відправив українську делегацію до Стамбула з метою реального просування миру, наділивши її відповідними мандатами та намірами. Росія зіткнулася з моментом, коли їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно", – сказав він.

Перш за все потрібно ухвалити рішення щодо безумовного, повного та тривалого припинення вогню щонайменше на 30 днів. Міністр підкреслив, що Україна готова працювати заради миру і Росія теж повинна показати, що готова до цього.