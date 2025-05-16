Україна на переговорах із РФ обговорюватиме зустріч Зеленського і Путіна – Sky News
Під час переговорів із російською делегацією у Стамбулі українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив Sky News із посиланням на неназваних українських співрозмовників.
За словами співбесідників телеканалу, делегація України "наполягатиме" на обговоренні зустрічі Путіна та Зеленського.
Переговори за участі Росії, України та Туреччина мають розпочатися після 12:30 у Стамбулі.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію у Стамбул. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.