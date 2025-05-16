Україна на переговорах із РФ обговорюватиме зустріч Зеленського і Путіна – Sky News

Окрім Росії та України на зустрічі буде присутня турецька делегація

Ілюстративне фото: @anadoluagency

Під час переговорів із російською делегацією у Стамбулі українська сторона планує обговорити можливу зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив Sky News із посиланням на неназваних українських співрозмовників.

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За словами співбесідників телеканалу, делегація України "наполягатиме" на обговоренні зустрічі Путіна та Зеленського.

Переговори за участі Росії, України та Туреччина мають розпочатися після 12:30 у Стамбулі.