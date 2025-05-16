Украина на переговорах с РФ будет обсуждать встречу Зеленского и Путина – Sky News

Кроме России и Украины на встрече присутствует турецкая делегация

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В ходе переговоров с российской делегацией в Стамбуле украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на неназванных украинских собеседников.

По словам собеседников телеканала, делегация Украины будет "настаивать" на обсуждении встречи Путина и Зеленского.

Переговоры с участием России, Украины и Турции должны начаться после 12:30 в Стамбуле.