Украина на переговорах с РФ будет обсуждать встречу Зеленского и Путина – Sky News
В ходе переговоров с российской делегацией в Стамбуле украинская сторона планирует обсудить возможную встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на неназванных украинских собеседников.
По словам собеседников телеканала, делегация Украины будет "настаивать" на обсуждении встречи Путина и Зеленского.
Переговоры с участием России, Украины и Турции должны начаться после 12:30 в Стамбуле.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.