Макрон заявил, что санкции будут в "ближайшие дни без перемирия". Раньше обещали с 13 мая
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новые санкции против России будут введены "в ближайшие дни в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", если Москва не пойдет на прекращение огня. Об этом он рассказал в эфире французского телеканала TF1. Ранее в Европе обещали новые ограничения после 12 мая.
Макрон подтвердил, что новые санкции против РФ будут введены, как и планировалось в случае отказа России от перемирия.
Президент вспомнил о вторичных санкциях, которые могут ударить, например, по "перепродающим" российские энергоресурсы. По словам политика, такие ограничения могут быть более эффективными, чем те, которые были применены ранее.
В то же время Макрон отверг идею использования замороженных российских активов, кроме генерируемых ими прибылей (Украина уже получает помощь за счет этих средств). Президент Франции считает, что эти средства должны оставаться замороженными до урегулирования войны.
Следует отметить, что ранее европейские партнеры потребовали от Москвы согласиться на перемирие до конца 12 мая и обещали согласованные с США санкции, если этого не будет. В частности, с таким заявлением выступал и сам Макрон.
По состоянию на вечер 13 мая, Россия все еще не согласилась ни на перемирие, ни на личную встречу диктатора РФ с президентом Украины в Турции 15 мая.
- Источники Bloomberg сообщили, что европейские лидеры готовы подождать возможной встречи президента Зеленского и диктатора Путина в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы.
Канцлер Германии Мерц перенес дедлайн по санкциям до конца недели на этой неделе, передает DW.
- Президент Зеленский считает, что партнеры должны ввести новые санкции против РФ, если российский диктатор Путин не приедет на переговоры в Турцию.