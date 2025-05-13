Макрон заявив, що санкції будуть у "найближчі дні без перемир'я". Раніше обіцяли з 13 травня

Президент Франції вважає, що вторинні санкції будуть ефективніші за попередні

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нові санкції проти Росії будуть запроваджені "найближчими днями у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", якщо Москва не піде на припинення вогню. Про це політик розповів в ефірі французького телеканалу TF1. Раніше в Європі обіцяли нові обмеження після 12 травня.

Макрон підтвердив, що нові санкції проти РФ будуть запроваджені, як і планувалось у випадку відмови Росії від перемир'я.

Президент згадав про вторинні санкції, котрі можуть вдарити, наприклад, по "тих, хто перепродає" російські енергоресурси. За словами політика, такі обмеження можуть бути більш ефективними, аніж ті, що були застосовані раніше.

Водночас Макрон відкинув ідею використання заморожених російських активів, окрім прибутків, які вони генерують (Україна вже отримує допомогу їх коштом). Президент Франції вважає, що ці кошти повинні залишатися замороженими до врегулювання війни.

Слід наголосити, що раніше європейські партнери вимагали від Москви погодитись на перемир'я до кінця 12 травня й обіцяли узгоджені зі США санкції, якщо цього не буде. Зокрема, з такою заявою виступав і сам Макрон.