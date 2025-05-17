СБУ начала подготовку к обмену, о котором Украина и РФ договорились в Стамбуле
Служба безопасности Украины начала подготовительные мероприятия к обмену пленными с РФ в формате 1000 на 1000, о котором накануне стороны договорились в Стамбуле. О деталях процесса сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующей работой занимается Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при СБУ.
В частности, пишет спецслужба, формируется список российских военных, которые содержатся в украинском плену и могут быть переданы Москве, а также совместно с Министерством здравоохранения и другими соответствующими структурами готовится прием украинских защитников, которые находятся в плену.
"Среди прочего, готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных", – пояснили в ведомстве.
- Большой обмен пленными – единственная реальная договоренность с украино-российской встрече в Стамбуле 16 мая (подробнее о переговорах здесь).
Главное управление разведки сообщало, что над обменом уже ведется работа. Турецкий источник CNN отметил, что процесс будет включать три категории пленных – детей, гражданских и военных, но официально об этом не сообщалось.
- Начальник ГУР Буданов сообщил, что обмен пленными может произойти уже на следующей неделе. Глава делегации РФ Мединский утверждал, что обмен состоится в "ближайшие дни".