Украина и Россия могут провести обмен пленными 1000 на 1000 на следующей неделе – Буданов
Обмен пленными в формате 1000 на 1000 между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, по спискам. Будет обмен, вы же понимаете: кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать", – сказал руководитель разведки.
На вопрос журналистов о том, видит ли он реальные перспективы такого обмена, Буданов ответил, что "не видит особых проблем для этого".
После переговоров с РФ в Стамбуле 16 мая глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что стороны обсудили, в частности, вопрос о прекращении огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000.
- 16 мая представитель ГУР отметил, что Украина уже начала работу по возвращению 1000 украинцев из российского плена.
- Axios сообщало, что переговоры в Стамбуле "не привели к значительному прогрессу", кроме обмена пленными.
- Также Украине удалось вернуть домой тела 909 погибших военных из российского плена.