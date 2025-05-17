Украина и Россия могут провести обмен пленными 1000 на 1000 на следующей неделе – Буданов

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Обмен пленными в формате 1000 на 1000 между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, по спискам. Будет обмен, вы же понимаете: кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать", – сказал руководитель разведки.

На вопрос журналистов о том, видит ли он реальные перспективы такого обмена, Буданов ответил, что "не видит особых проблем для этого".

После переговоров с РФ в Стамбуле 16 мая глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что стороны обсудили, в частности, вопрос о прекращении огня и обмена пленными в формате 1000 на 1000.