В Украину вернули тела 909 погибших военных
В пятницу, 16 мая, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди возвращенных защитников – павшие с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.
Также Украина вернула тела погибших защитников, находившиеся в моргах на территории России.
В Коордштабе отметили, что погибших бойцов удалось вернуть по результатам совместной работы Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и других структур Сектора безопасности и обороны.
Там также поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста.
- 28 марта 2025 года удалось вернуть домой тела 909 погибших военных.
- Столько же тел погибших бойцов вернули во время репатриации 18 апреля.