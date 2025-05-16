В Украину вернули тела 909 погибших военных

Удалось вернуть тела бойцов, погибших на восьми направлениях фронта, а также из моргов в России

Возвращение тел (Фото: Коордштаб)

В пятницу, 16 мая, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных защитников – павшие с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.

Также Украина вернула тела погибших защитников, находившиеся в моргах на территории России.

В Коордштабе отметили, что погибших бойцов удалось вернуть по результатам совместной работы Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и других структур Сектора безопасности и обороны.

Там также поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста.

28 марта 2025 года удалось вернуть домой тела 909 погибших военных.

Столько же тел погибших бойцов вернули во время репатриации 18 апреля.