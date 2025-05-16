В Украину вернули тела 909 погибших военных
Возвращение тел (Фото: Коордштаб)

В пятницу, 16 мая, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных защитников – павшие с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений.

Также Украина вернула тела погибших защитников, находившиеся в моргах на территории России.

В Коордштабе отметили, что погибших бойцов удалось вернуть по результатам совместной работы Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и других структур Сектора безопасности и обороны.

Там также поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста.

Читайте также
Представительства Коордштаба заработали во всех областях Украины: адреса
войнакоордштабвозвращение тел