В Україну повернули тіла 909 загиблих військових

Вдалося повернути тіла бійців, які загинули на восьми напрямках фронту, а також з моргів у Росії

Повернення тіл (Фото: Коордштаб)

У п’ятницю, 16 травня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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З-поміж повернених оборонців – полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.

Також Україна повернула тіла загиблих захисників, які перебували в моргах на території Росії.

В Коордштабі зазначили, що загиблих бійців вдалося повернути за результатами спільної роботи Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та інших структур Сектору безпеки та оборони.

Там також подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

28 березня 2025 року вдалося повернути додому тіла 909 загиблих військових.

Стільки ж тіл полеглих бійців повернули під час репатріації 18 квітня.