Україна повернула тіла 909 загиблих військових
28 березня Україна повернула тіла 909 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося повернути тіла військових, які загинули на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також із моргів на території РФ.
Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії працівників Коордштабу з Об’єднаним центром Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісом омбудсмана, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони. В Коордштабі подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
- 18 жовтня в Україну повернули тіла 501 загиблого військового. Більшість із них загинули в Донецькій області.
- 20 жовтня представник Коордштабу Яценко повідомив, що Росія не повернула тіло журналістки Вікторії Рощиної, про смерть якої в полоні стало відомо 10 жовтня.
- 8 листопада повернули 563 полеглих військових.
- Україна повернула тіла 757 полеглих військовослужбовців 14 лютого.