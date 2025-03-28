Україна повернула тіла 909 загиблих військових

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вдалося повернути тіла військових із шістьох напрямків фронту

Фото: Коордштаб

28 березня Україна повернула тіла 909 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося повернути тіла військових, які загинули на Курахівському, Покровському, ⁠Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також із моргів на території РФ.

Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії працівників Коордштабу з Об’єднаним центром Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісом омбудсмана, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони. В Коордштабі подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.