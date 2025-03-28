Украина вернула тела 909 погибших военных
28 марта Украина вернула тела 909 павших военных. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В частности, удалось вернуть тела военных, погибших на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлениях, а также из моргов на территории РФ.
Павших защитников вернули благодаря взаимодействию работников Коордштаба с Объединенным центром Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Офисом омбудсмена, Секретариатом уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, и другими представителями структур Сектора безопасности и обороны. В Коордштабе поблагодарили за содействие Международный комитет Красного Креста.
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