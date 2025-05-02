Представництва Коордштабу запрацювали в усіх областях України: адреси
Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях відповідальними за регіональні групи стали представники Управління з питань зниклих безвісти МВС.
За представництва у Дніпропетровській (включно із Запорізькою областю), Житомирській, Полтавській (включно із Сумською областю), Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях відповідальні представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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