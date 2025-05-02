Представництва Коордштабу запрацювали в усіх областях України: адреси

Міністерство внутрішніх справ опублікувало адреси регіональних робочих груп Координаційного штабу у різних областях України

Фото: Коордштаб

Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими розпочали роботу в усіх областях України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях відповідальними за регіональні групи стали представники Управління з питань зниклих безвісти МВС.

За представництва у Дніпропетровській (включно із Запорізькою областю), Житомирській, Полтавській (включно із Сумською областю), Тернопільській, Закарпатській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях відповідальні представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Інфографіка: МВС