МВС запустить платформу з питань зниклих безвісти та Єдиний центр ідентифікації тіл

Очікується, що центр почне роботу вже цього року, а платформа – у травні

Артур Добросердов (Фото: mvs.gov.ua)

В Україні створять єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти. Запустити її планують уже у травні, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у інтерв’ю Укрінформ.

Він зазначив, що більше інформації про зниклого потрапляє в інтернет, то більше ризиків для родин. Міністерство внутрішніх справ фіксувало випадки шахрайства, маніпуляцій і спроб залучення до диверсійних дій з боку Росії.

У Єдиній системі планують відобразити всіх, хто займається розшуком зниклих безвісти, надати інформацію про психологічну допомогу і про те, як взаємодіяти з правоохоронними установами.

"Ми там хочемо розмістити основні документи, які потрібні родинам, зразки документів, які родина може завантажити, заповнити та подати в державний орган", – розповів Добросердов.

Також очікується, що у 2025 році запрацює Єдиний центр ідентифікації тіл.

За словами уповноваженого, при репатріації (повернення з полону) тіла українців перебувають у тяжкому стані. Тому у МВС планують залучати найкращих експертів і спеціалістів для їхньої ідентифікації.

"До цієї роботи будуть залучені судово-медичні експерти системи МОЗ і обов’язково – співробітники поліції: слідчі, оперативні працівники, криміналісти. Будуть залучатися й експерти з експертної служби МВС. І що дуже важливо – передбачено залучення експертів і спеціалістів із міжнародних організацій з інших країн", – зазначив Добросердов.