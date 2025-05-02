МВС запустить платформу з питань зниклих безвісти та Єдиний центр ідентифікації тіл
В Україні створять єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти. Запустити її планують уже у травні, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у інтерв’ю Укрінформ.
Він зазначив, що більше інформації про зниклого потрапляє в інтернет, то більше ризиків для родин. Міністерство внутрішніх справ фіксувало випадки шахрайства, маніпуляцій і спроб залучення до диверсійних дій з боку Росії.
У Єдиній системі планують відобразити всіх, хто займається розшуком зниклих безвісти, надати інформацію про психологічну допомогу і про те, як взаємодіяти з правоохоронними установами.
"Ми там хочемо розмістити основні документи, які потрібні родинам, зразки документів, які родина може завантажити, заповнити та подати в державний орган", – розповів Добросердов.
Також очікується, що у 2025 році запрацює Єдиний центр ідентифікації тіл.
За словами уповноваженого, при репатріації (повернення з полону) тіла українців перебувають у тяжкому стані. Тому у МВС планують залучати найкращих експертів і спеціалістів для їхньої ідентифікації.
"До цієї роботи будуть залучені судово-медичні експерти системи МОЗ і обов’язково – співробітники поліції: слідчі, оперативні працівники, криміналісти. Будуть залучатися й експерти з експертної служби МВС. І що дуже важливо – передбачено залучення експертів і спеціалістів із міжнародних організацій з інших країн", – зазначив Добросердов.
- 21 квітня повідомлялося, що МВС відомо про близько 10 000 полонених серед понад 60 000 зниклих безвісти під час війни.
- 24 квітня МВС повідомило, що тіло журналістки Рощиної повернули в Україну – вона померла в російському полоні. Офіс генпрокурора повідомив, що на її тілі виявили значні сліди катувань.