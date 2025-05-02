МВД запустит платформу по вопросам пропавших без вести и Единый центр идентификации тел
В Украине создадут единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавшим без вести. Запустить ее планируют уже в мае, сообщил уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью Укринформ.
Он отметил, что чем больше информации о пропавшем попадает в интернет, тем больше рисков для семей. Министерство внутренних дел фиксировало случаи мошенничества, манипуляций и попыток привлечения к диверсионным действиям со стороны России.
В Единой системе планируют отразить всех, кто занимается розыском пропавших без вести, предоставить информацию о психологической помощи и о том, как взаимодействовать с правоохранительными учреждениями.
"Мы там хотим разместить основные документы, необходимые семьям, образцы документов, которые семья может загрузить, заполнить и подать в государственный орган", – рассказал Добросердов.
Также ожидается, что в 2025 году заработает Единый центр идентификации тел.
По словам уполномоченного, при репатриации (возвращении из плена) тела украинцев находятся в тяжелом состоянии. Поэтому в МВД планируют привлекать лучших экспертов и специалистов для их идентификации.
"К этой работе будут привлечены судебно-медицинские эксперты системы Минздрава и обязательно – сотрудники полиции: следователи, оперативные работники, криминалисты. Будут привлекаться и эксперты из экспертной службы МВД. И что очень важно – предусмотрено привлечение экспертов и специалистов из международных организаций из других стран", – отметил Добросердов.
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