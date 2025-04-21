В МВД знают об около 10 000 пленных среди более 60 000 пропавших без вести во время войны

Артур Добросердов (Фото: МВД)

Украина имеет подверженные данные о пребывании в российском плену около десятка тысяч человек, в общей сложности в розыске как пропавшие без вести находятся более 60 000 человек. Об этом сказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью Суспільному.

"В розыске находятся более 60 000 человек (по состоянию на 3 февраля 2025-го он говорил о 62 948 людях. – Ред.). Касательно около 10 000 есть подтверждение, что они в плену", – заявил он.

По словам уполномоченного, в случаях подтверждения плена идет речь как об официальных каналах – от России через Международный комитет Красного Креста (МККК) – так и о неофициальных.

"Основные неофициальные источники информации – свидетельства тех, кто вернулся из неволи и поиск по OSINT. Отдельные граждане РФ, военные, выкладывают в интернет информацию, из которой мы фиксируем факт пребывания людей в плену", – сказал Добросердов.

С помощью неофициальных источников работники офиса уполномоченного установили более полутора тысячи пропавших.

Но Добросердов отметил, что значительное количество людей в российском плену официально не подтверждено, учитывая общее число пропавших без вести и то, которое подтверждено официально через каналы Красного Креста.

Пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются люди, которые пропали в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.