В Украине более 60 000 человек считаются пропавшими без вести – МВД

В настоящее время удалось установить местонахождение или идентифицировать тела 10 291 человека из общего числа пропавших

Украинка (Фото: ЕРА)

По состоянию на февраль 2025 года в Украине разыскивают более 60 000 человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов в эфире Украинского Радио, передает Национальная полиция.

В этот перечень входят как военные, так и гражданские. В настоящее время удалось установить местонахождение или идентифицировать тела 10 291 человека из общего числа пропавших, это 62 948 человек.

Добросердов уточнил, что в Реестр без вести пропавших при особых обстоятельствах преимущественно вносят данные о лицах, пропавших в зоне боевых действий или на оккупированных территориях.

Также в нем фиксируют случаи исчезновения, связанные с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

13 ноября 2024 года правительство изменило правила оформления помощи семьям пропавших без вести и погибших военных. Детальнее – в новости LIGA.net.