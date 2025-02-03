В Україні понад 60 000 людей вважаються зниклими безвісти – МВС

Українка (Фото: ЕРА)

Станом на лютий 2025 року в Україні розшукують понад 60 000 осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов в ефірі Українського Радіо, передає Національна поліція.

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До цього переліку входять як військові, так і цивільні громадяни. Наразі вдалося встановити місцеперебування або ідентифікувати тіла 10 291 людини із загального числа зниклих, це 62 948 осіб.

Добросердов уточнив, що в Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин переважно вносять дані про осіб, які зникли у зоні бойових дій або на окупованих територіях.

Також у ньому фіксують випадки зникнення, пов’язані з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.

13 листопада 2024 року уряд змінив правила оформлення допомоги родинам зниклих безвісти та загиблих військових. Детальніше – у новині LIGA.net.